Risorse viabilità reintegrate, ok dal Consiglio dei ministri. Peracchini: “Province dipendono da fondi straordinari, ma la colpa è della riforma del 2014”

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al reintegro delle risorse per la manutenzione stradale di Province e Città metropolitane per il 2025 e il 2026. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri in una nota della Provincia della Spezia, la quale precisa che l’approvazione include anche nuovi meccanismi di verifica e mira a un uso più efficiente dei fondi per il trasporto rapido di massa, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi. È stato inoltre istituito un fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

“Questo via libera non è solo una conferma del ruolo strategico di questi enti per il territorio, ma è anche un riconoscimento per chi, come la nostra amministrazione, ha saputo utilizzare questi fondi su progetti concreti, portati a termine e rendicontati senza sprechi o ritardi,” ha commentato il Presidente Pierluigi Peracchini. Per la Provincia della Spezia, il lavoro unitario di Upi ha evidenziato l’importanza di questi fondi, in particolare per le Province virtuose come la loro, dove le risorse si trasformano in investimenti concreti per la sicurezza e i servizi.

