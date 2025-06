Sestri: 31enne straniero guidava ubriaco e senza patente

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno denunciato un marocchino 31 enne per

guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale autonomo, risultava

avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito e, seguito accertamenti, risultava non avere mai conseguito la patente di guida.

Denunciati un 40enne italiano per violazione di foglio di via obbligatorio dal Comune di Lavagna

e un 55enne italiano per falsità materiale commessa da privato poiché stipulava contratti per la

fornitura di gas ed energia elettrica utilizzando le generalità di una donna defunta.

Fatta salva per tutti la presunzione di innocenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it