Sestri: “La giunta e la Bandiera Blu nella Baia del Silenzio”

Da Progresso Per Sestri

Grazie al caldo ed al bel tempo, la stagione balneare è iniziata da diverse settimane, e oggi è anche formalmente il primo giorno d’estate. Tuttavia dobbiamo constatare che nella gestione turistica della città nulla è cambiato riguardo le criticità che abbiamo sollevato a fine maggio. Anzi, la situazione è anche peggiorata.

Non si hanno notizie della stagione di eventi, salvo qualche sporadica manifestazione di cui si trova la locandina sui social network. L’ufficio IAT continua ad osservare la chiusura mercoledì, venerdì e domenica pomeriggio, ed il sabato apre con un orario ridicolo dalle 14 alle 16. Il sindaco Solinas e l’amministratore Squeri in venti giorni non sono riusciti ad impostare neppure un orario decente, che venga incontro a residenti e turisti, che ogni giorno si scontrano con un portone chiuso. Una pessima pessima immagine per una città turistica come Sestri Levante.

