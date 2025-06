Sup Team Savona, Sara Oddera primeggia sul fiume Doubs a Besançon

Besançon. Sul fiume Doubs a Besançon, in Borgogna, in Francia, si è svolto il campionato di Sup francese (Open De France Sup Race) e il Sup Team Savona non è mancato all’appuntamento, compiendo il lungo il viaggio per raggiungere la cittadina dove il fiume Doubs crea un passaggio suggestivo intorno alla città.

Sotto un sole cocente, sabato 14 giugno è svolta la technical race (gara di circa 1,5 km con 18 giri di boa da effettuare molto rapidi e vicini) mentre tra la pioggia e le nuvole domenica 15 giugno si è disputata la long distance (13 km di percorso lungo il fiume in parte a favore e in parte contro corrente), il tutto all’interno di un grande evento denominato Festival Grandes Heures Nature, che dà risalto a tutti gli sport outdoor.

In città sono circa 22.000 le presenze tra visitatori e partecipanti a tutti gli eventi; tra le principali discipline presenti troviamo sup, corsa, mountain bike, arrampicata, canoa.

» leggi tutto su www.ivg.it