Torna Pitei’ Noir, tre appuntamenti con il mistero e il thriller

Una location suggestiva, una piazza fiabesca, autori e autrici di primo rilievo: ecco gli ingredienti di “Pitei’ Noir 2025”, rassegna letteraria che si svolgerà per il nono anno consecutivo a Pitelli, frazione del comune della Spezia. Questa piccola rassegna letteraria si consolida come uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’estate, sia dal punto di vista culturale sia da quello turistico ed è ormai un punto di riferimento irrinunciabile per gli autori, e i tanti lettori e appassionati di questo genere di narrativa.

Tre appuntamenti con il mistero e il thriller, tra intrighi e suspense. Dialoghi con gli scrittori sui loro romanzi e segreti del genere! Sarà una full-immersion nelle atmosfere del giallo e noir. In particolare quest’anno abbiamo voluto dedicare una serata ai gialli per ragazzi, una serata ad una storia vera con fatti che 80 anni fa sconvolsero la tranquillità di Sarzana, e una serata con un giallo classico.

