Tre ore al telefono con una 85enne per truffarla, alla fine è lei che li porta nelle mani dei carabinieri

Finisce con una festa per il piccolissimo borgo di Codivara, 22 abitanti in Alta Val di Vara. Quella di San Giovanni Battista diventa la scusa per brindare alla signora Ilva, 85 anni, che pochi giorni fa ha aiutato i carabinieri a denunciare due soggetti, peraltro già conosciuti agli uffici, che avevano tentato di mettere in pratica una truffa telefonica ai suoi danni.

Non sapevano che l’anziana signora aveva in passato partecipato ad alcuni incontri informativi pensati proprio per non cadere in questo tipo di attività criminale, organizzati in zona dai carabinieri e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Così quando è stata chiamata affinché preparasse contanti e gioielli per pagare un sedicente avvocato che avrebbe liberato la figlia, a loro dire, tratta in arresto, ha “mangiato la foglia” e avvertito gli uomini dell’Arma.

