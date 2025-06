Verso Salernitana-Sampdoria, Evani: “La squadra sta bene, vuole fare l’ultimo sforzo nel migliore dei modi”

Roma. Vigilia della partita della vita per la Sampdoria. Dopo la vittoria in casa per 2-0 domani sera all’Arechi il ritorno dei playout di Serie B contro la Salernitana per mantenere la categoria. Una seconda chance di cui Evani e la squadra sono ben consapevoli. Aver toccato il fondo, aver sperimentato l’inferno per qualche giorno potrebbe essere stata la scintilla che ha riacceso gli animi spenti e depressi dei giocatori.

Nella conferenza pre-gara mister Evani conferma che la squadra sta bene: “Ha recuperato energie, sappiamo che incontreremo un ambiente difficile, un avversario altrettanto complicato da affrontare, ripetersi è sempre più complicato, i ragazzi è più di un mese che stanno lavorando bene e vogliono fare l’ultimo sforzo nel migliore dei modi”.

