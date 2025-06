“All’Umbertino oltre duecento famiglie bisognose d’aiuto per la spesa alimentare. La sinistra deve tornare a coinvolgere per combattere la solitudine sociale”

“Insieme ad altre persone iscritte al Pd e non, ho preso a a cuore i problemi del quartiere Umbertino. In questi mesi da gennaio ad oggi, come Circolo “Aldo Giacché”, abbiamo realizzato due assemblee popolari molto partecipate e siamo stati sulla strada molte volte per ascoltare e discutere con la gente. Andrea Montefiori e Claudia Ceccarelli durante l’ultima riunione hanno presentato i risultati del nostro lavoro.

Si è individuato uno strumento come quello del questionario, che io chiamo inchiesta popolare, come si faceva nelle fabbriche negli anni ’60 per conoscere i processi produttivi, su cui costruire poi vertenze e iniziative a livello delle istituzioni. La sicurezza e il degrado sono i problemi principali emersi dall’inchiesta, che ha riguardato temi della qualità della vita: trasporti, casa, servizi, organizzazione della cultura, mercati artigianali e eventi musicali. Proseguiremo questo lavoro del questionario.

