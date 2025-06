Atletica, l’altarese Camilla Rebora vola a Pavia: record personale e podio nei 400

Dopo lo spumeggiante inizio di stagione di Camilla Rebora, si era intuito fosse in arrivo un grandissimo risultato. La sprinter di Altare, portacolori del CUS Genova che ormai da quattro anni si allena alla Fontanassa di Savona sotto la guida tecnica di Marco Mura, alle prime uscite aveva già mostrato un crescente stato di forma realizzando subito ottime performance.

A metà maggio, in occasione del Meeting internazionale Città di Savona, impegnata con atlete di caratura mondiale ha stampato un eccellente, seppur ventoso, 12.11 sui 100 metri. Nel giro di pista, specialità in cui esprime al meglio le proprie capacità, la studentessa al primo anno di Scienze Motorie a Savona si è tolta la soddisfazione di conquistare, a fine maggio, la medaglia di bronzo ai Campionati italiani Universitari di Ancona con 56.14. Altra medaglia, questa volta d’argento, è arrivata in occasione dei Campionati italiani a squadre di Serie B a Bergamo il weekend scorso: in una giornata torrida e con una prima corsia decisamente penalizzante ha realizzato la propria seconda prestazione in carriera con 56.02.

