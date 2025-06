Bogliasco: donna aggredita in via Colombo; trauma cranico

Saranno i carabinieri di Santa Margherita Ligure, sentiti i testimoni e controllati i filmati delle telecamere, a chiarire i motivi di un’aggressione ad una donna di 51 anni, avvenuta questo pomeriggio alle 17,30 in via Colombo, zona centrale a mare di Bogliasco. La domma ha riportato un trauma cranico. A soccorrerla i militi della Croce Verde di Bogliasco che l’hanno trasportata in codice giallo al pronto intervento del policlinico San Martino. Quindi l’intervento dei carabinieri che hanno ascoltato anche la donna.

