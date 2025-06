Calcio/ Samp, salvezza conquistata contro la Salernitana: gara sospesa ma è 2-0

“Siamo qua solo per la maglia”. A Salerno, la Sampdoria ottiene la permanenza in Serie B grazie alla vittoria per 2-0 nel ritorno dei playout, ma l’epilogo è amaro. La gara è stata sospesa per il lancio di oggetti in campo e i tifosi doriani, pur festeggiando la salvezza, hanno espresso il loro malcontento con cori rivolti alla squadra.

Evani si affida al 3-5-2, confermato in blocco rispetto all’andata fatta eccezione per il portiere: fuori Cragno per infortunio, dentro Ghidotti. Davanti a lui Riccio, Ferrari e Veroli; sugli esterni Depaoli e Venuti; in mezzo Yepes, Meulensteen e Vieira. In attacco la coppia Coda-Sibilli.

