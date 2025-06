Da retrocessa a salva: la Samp vince il playout con la Salernitana e si regala lo Spezia in Coppa Italia

È la Sampdoria a mantenere la categoria, vincendo il playout contro la Salernitana e rimanendo in Serie B. Non riesce l’impresa ai campani, che avevano perso per 2-0 la sfida di andata a Marassi e che anche questa sera erano finiti sotto di due reti, di Coda e Sibilli, dopo poco più di un’ora di gioco. Tanto è bastato alla Samp, perché dopo il secondo gol è esplosa la contestazione del pubblico di Salerno, che ha costretto l’arbitro Doveri ad interrompere il match.

Petardi, fumogeni e seggiolini in campo per oltre quindici minuti, poi le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Una volta tornate in campo, dopo pochi secondi dal settore più caldo dello stadio Arechi è stato lanciato un nuovo petardo, che ha portato alla sospensione definitiva del match, che verrà omologato con un 3-0 a tavolino per i doriani. La Sampdoria resta in Serie B e si ‘guadagna’ lo Spezia in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana consuma il suo dramma: in due anni il doppio salto all’indietro, dalla Serie A alla C.

