Dal Pnrr ai successi scolastici: il Cpia Alberto Manzi celebra la fine dell’anno

Il Cpia Alberto Manzi della Spezia, scuola pubblica dedicata all’istruzione degli adulti, conclude il 2024-25 con un’iniziativa speciale, per celebrare sia i successi recentemente raggiunti da numerosi corsisti, sia l’esito positivo delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, svolte in un anno di lavoro.

Lunedì 23 giugno 2024, alle ore 17.00, presso la Mediateca Regionale Sergio Fregoso, si terrà infatti l’evento finale dell’anno scolastico, destinato in primo luogo a festeggiare gli studenti della sede centrale di via Milano e di quella di via del Canaletto, che hanno concluso positivamente diverse tipologie di percorso: il cosiddetto “primo periodo”, che corrisponde al compimento del primo ciclo d’istruzione; il “secondo periodo”, che rappresenta l’assolvimento dell’obbligo scolastico; e i corsi di lingua italiana di livello A2, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. Durante l’evento saranno inoltre illustrate le attività realizzate con i diversi finanziamenti Pnrr, ottenuti dal Cpia Alberto Manzi, e i risultati con essi conseguiti.

Sarà dunque un momento di condivisione degli obiettivi raggiunti, grazie all’impegno dei corsisti e del personale scolastico, ma anche alle varie organizzazioni e alle istituzioni che maggiormente collaborano con il Cpia. Perciò i loro rappresentanti, a partire dalle autorità locali, sono stati invitati a partecipare.

Sarà anche un momento di festa. Per questo motivo, nell’occasione, la corsista del Cpia Olga Shurshina, solista e “stella dell’opera di Sanpietroburgo”, canterà l’inno studentesco internazionale, conosciuto come “Gaudeamus igitur”.

