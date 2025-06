Sole alle prese con possibili cumuli e l’eventualità di precipitazioni: questo dovrebbe essere il programma della prima domenica spezzina dell’estate 2025. In particolare, segnala Arpal, isolati rovesci potrebbero verificarsi nell’entroterra, tant’è che l’agenzia, guardando al riferimento Varese Ligure, dà la probabilità di precipitazioni tra il 50 e il 70 per cento (alla Spezia 30-50). Locali brezze costiere, umidità su valori medi e temperature stazionarie o in calo; in particolare il bollettino dell’agenzia regionale comunica che il termometro alla Spezia dovrebbe avere come tetto i 29 gradi, a Varese i 32.

L’articolo Domenica soleggiata ma possibili isolati rovesci proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com