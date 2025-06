Fdi: “Bradia e via Paradiso, finalmente una visione d’insieme e partecipazione. Unica nota stonata il Pd”

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’incontro pubblico che si è svolto presso la bocciofila di via Paradiso, promosso dall’amministrazione comunale con la partecipazione dei tecnici competenti. E’ stato illustrato lo stato di avanzamento di una serie di interventi strategici, pensati, progettati, finanziati e avviati da questa Giunta per restituire dignità, sicurezza e futuro a quartieri troppo a lungo dimenticati”. Così Fratelli d’Italia Sarzana contribuisce al “dibattito sui ponti”, rivendicando la bontà dell’azione della giunta Ponzanelli: “Per anni queste aree della città sono rimaste ostaggio di due ponti pericolosi: il ponte della Budella, a rischio crollo, e il ponte di via Falcinello, inadeguato dal punto di vista idraulico. A ciò si aggiungeva una viabilità strozzata, con via Paradiso al centro di decenni di discussioni sterili e decisioni mancate. Oggi i fatti parlano da soli: è stata realizzata la rotatoria di accesso a via Paradiso, fondamentale per migliorare la viabilità della zona; il ponte della Budella è stato messo in sicurezza e riqualificato, il ponte di via Falcinello è in fase di ricostruzione”.

E ancora: “Il confronto con i tecnici si è rivelato utile per comprendere la complessità del cantiere e le ragioni delle temporanee sospensioni e delle successive riprese dei lavori su via Falcinello. Attendiamo ora il completamento degli interventi, consapevoli che ogni cantiere comporta disagi inevitabili, ma altrettanto certi dell’impegno costante dell’Amministrazione e dei tecnici per limitarli e concludere le opere nel minor tempo possibile. L’unica nota stonata è stata rappresentata, purtroppo, dal Partito Democratico, che ha tentato – in modo piuttosto maldestro – di trasformare un momento tecnico e partecipato in un’occasione di polemica politica. Nascondendosi dietro questioni tecniche e dinamiche di cantiere, i suoi rappresentanti- cercando di sovrastare la voce dei cittadini che erano presenti solo per chiedere legittimi e doverose informazioni – hanno tentato di addebitare presunte responsabilità che i tecnici, oggi, hanno invece chiarito in modo trasparente. La realtà, per loro scomoda, è che il PD non ha mai avuto una visione per queste aree. Gli interventi oggi in corso sono il frutto di un lavoro concreto e coraggioso, che colma decenni di immobilismo e vuoto progettuale lasciati in eredità proprio da chi ora tenta di screditare. È grave e scorretto accusare i tecnici di responsabilità che non hanno su dinamiche di cantiere, cercando di strumentalizzare i disagi inevitabili conseguenti alla realizzazione dei lavori. Esprimiamo piena solidarietà a chi, ogni giorno, lavora con serietà e competenza per completare questi interventi fondamentali per la città. Auspichiamo che il PD, per rispetto dei cittadini, abbandoni le strumentalizzazioni e scelga finalmente la via della serietà e del confronto costruttivo, evitando di trasformare i momenti di partecipazione in teatrini politici”.

