Francesco Tedoldi nuovo playmaker dello Spezia Tarros

Classe 2005, alto 1.80 m, Francesco Tedoldi, ruolo 1, ha già dimostrato grande talento, determinazione e una visione di gioco fuori dal comune.

Dal 2021 al 2024 ha giocato nell’Assigeco Piacenza dove, in doppio tesseramento con la Robur Et Fides Somaglia, ha disputato la Serie C, alternando il campionato senior a quello under, e rimanendo a stretto contatto con la prima squadra di A2.

Nel 2024 ha chiuso l’esperienza piacentina nel migliore dei modi, conquistando le finali nazionali U19 Eccellenza e classificandosi tra le prime 10 squadre d’Italia. La scorsa stagione ha militato nel roster di A2 della Elachem Vigevano e, sempre in doppio tesseramento, ha giocato in Serie C con il Basket College Novara.

“Ottimo tiro da tre punti, visione di gioco e gambe esplosive: sono queste le principali doti di Francesco, che ci hanno convinto subito – spiega il Direttore Sportivo bianconero Maurizio Caluri -. Appena lo abbiamo visto in azione, non abbiamo avuto dubbi – io, il coach e il presidente – e abbiamo deciso di puntare su di lui, accantonando ogni altra ipotesi. Francesco sarà la guida della nostra squadra per la stagione 2025/26”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com