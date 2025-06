“Genova deve diventare una città per studenti e ricercatori”, l’appello del Gruppo dei Venticinque a Silvia Salis

Genova. Un appello per chiedere alla neosindaca di Genova Silvia Salis di trasformare la città in un ambiente ideale per studenti universitari e ricercatori, ponendo le basi per un futuro che veda i giovani, la scienza e le nuove tecnologie al centro dello sviluppo urbano. Questo è il contenuto in sintesi dell’ultimo documento firmato dal “Gruppo dei Venticinque“, vale a dire uno “spazio libero, aperto, di confronto e di approfondimento”, composto da professori, professionisti e intellettuali genovesi, guidati da Carlo Castellano, oggi presidente di Alpim.

Nell’ultimo documento, diffuso in questi giorni, il gruppo si è concentrato sul documento programmatico della sindaca Salis, in particolare sul capitolo che ritenuto “strategico”: ‘Una Genova a misura di studenti e ricercatori’. La convinzione dei 25 è che “Genova ha bisogno di una nuova visione centrata sui giovani, sulla scienza e sulle nuove tecnologie. Bisogna partire dalle scuole, dalla loro dimensione educativa e formativa dalla scuola dell’infanzia all’Università”.

