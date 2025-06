Giuseppe Morelli a Modena per il raduno dei responsabili regionali di Karate Shoktan

Sabato 21 Giugno a Modena presso il complesso Sportivo Corassori si è tenuto l’11° appuntamento del Gruppo responsabili tecnici regionali Karate Shotokan della UISP. Presenti per la Liguria il maestro Giuseppe Morelli direttore tecnico della sezione Karate della Borgata Marinara di Lerici e responsabile regionale karate Uisp e il tecnico Zicari Ciro.

Nella stessa sede si è svolto anche un allenamento straordinario per gli Agonisti nella specialità del kata (forma) con docente il m° Biavati coadiuvato dai tecnici Belli e Senatori e per il kumite (combattimento) con docente il m° Caprioli coadiuvato dai m°° Sanfilippo e Barbagallo. Presenti per l’occasione le atlete cinture nere della Borgata Marinara Petacco Ginevra e Battini Nicole che hanno avuto modo di allenarsi con atleti/e di varie regioni

