Gli rinviano la visita all’ambulatorio di Asl e aggredisce il personale: minacciato con un coltello il portinaio

Genova. Un grave episodio di violenza si è verificato venerdì mattina presso gli ambulatori ASL 3 della struttura Villa De Mari a Genova Pra’. Secondo quanto segnalato da una nota stampa della Uil, infatti, un utente, dopo aver appreso del rinvio della sua prestazione, avrebbe reagito con violenza, aggredendo verbalmente il personale, prendendo a calci le porte degli ambulatori e tentando di forzarne una. Non riuscendo a entrare, avrebbe poi minacciato con un coltello l’addetto alla portineria che stava chiamando le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dalla nota, l’uomo, un utente abituale della struttura, avrebbe manifestato il proprio disappunto in modo aggressivo dopo aver ricevuto spiegazioni sul rinvio. La situazione è rapidamente degenerata: l’individuo avrebbe colpito con calci le porte chiuse e cercato di forzare la serratura dell’ambulatorio infermieristico. Nonostante i suoi tentativi di accesso, non sarebbe riuscito ad entrare. A quel punto, l’ira dell’uomo si sarebbe rivolta verso l’addetto alla portineria, che stava allertando i soccorsi. L’aggressore gli avrebbe strappato la cornetta di mano e lo avrebbe minacciato puntandogli un coltello alla gola, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

» leggi tutto su www.genova24.it