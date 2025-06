Palazzo civico incontra i residenti alla bocciofila, ponte Via Falcinello pronto a fine 2025

Ieri alla bocciofila di Via Paradiso si è un incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Sarzana per aggiornare i cittadini sullo stato dei lavori nei quartieri della Bradia, di Via Paradiso e lungo l’asse di Via San Francesco. Un incontro acceso, sia per via degli scambi tra la giunta e rappresentanti dell’opposizione, sia per gli evidenti malumori dei residenti.

Per quanto riguarda il ponte di Via Falcinello, i tecnici di Palazzo civico hanno quantificato in cinque-sei mesi, salvo imprevisti, il completamento dell’opera; fine 2025, dunque. Ora è in corso e in fase di conclusione la realizzazione delle palificate; seguiranno le fasi di riprofilatura dell’alveo, costruzione di spalle e muri, posa dell’impalcato e dei raccordi. Ed è programmato tra poche settimane il via della riasfaltatura del Viale Alfieri, anche all’altezza del tratto ora carrabile. Palazzo civico ha invece prospettato per non prima dell’estate 2026 gli interventi sui sottoservizi da Acam e Italgas su Via San Francesco, soltanto in seguito ai quali sarà possibile pensare a lavori di riasfaltatura, al netto del tratto tra Via Bradia e la rotatoria della circonvallazione, di cui è prevista la riasfaltatura questa estate.

Il Ponte della Budella “è stato messo in sicurezza e riqualificato. L’intervento è concluso, anche in merito alla recente riasfaltatura. Sarà prossimamente asfaltato il tratto di via Monticello di accesso al ponte”, ha comunicato l’amministrazione, riferendo altresì che è stata completata la passerella ciclopedonale sul Calcandola e che tale intervento è in fase avanzata, mentre per quanto concerne il ponte carrabile sul medesimo torrente “è in cantiere l’impalcato”. Un passaggio anche sulla riqualificazione del parcheggio dello stadio M. Luperi: approvata e finanziata da Regione Liguria, saranno affidati i lavori entro fine anno.

