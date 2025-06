Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania (foto e testo)

Missione compiuta per la formazione Under 16 della Rari Nantes Sori, che si qualifica alle semifinali nazionali dopo aver dominato il proprio girone con tre vittorie su tre. I ragazzi allenati da Guillermo “Willy” Molina hanno superato in sequenza Roma Vis Nova, Rangers Vicenza e Nuoto Catania, chiudendo al primo posto il raggruppamento.

