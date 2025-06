Plastic Free all’opera alla spiaggia Arena di Framura, raccolti 150 kg di rifiuti

Nella giornata di ieri alla spiaggia Arena di Framura, si è svolta un’attività di pulizia ambientale promossa da Jacopo Volpi, referente locale dell’associazione Plastic Free Onlus OdV, impegnata dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. I volontari si sono dati appuntamento alle 7 e sono saliti in barca direzione Arena. Giunti a destinazione, in poche ore hanno raccolto e rimosso dalla spiaggia circa 150 kg di rifiuti tra bottiglie, pezzi di canoe e polistirolo.

“La speranza è che quanto fatto oggi sensibilizzi quante più persone possibili per la salvaguardia di una spiaggia meravigliosa come Arena”, osservano da Plastic Free Onlus. “Questo tipo di iniziative – aggiungono – sono fondamentali per costruire una coscienza collettiva più attenta e responsabile verso l’ambiente”.

