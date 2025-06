Rapallo: anche l’assessore alla Sanità alla mostra dell’Anffas

Significativa iniziativa, oggi a Rapallo, protagonista l’Associazione Anffas, col presidente Giandario Storace. Tra gli ospiti l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò che ha rivolto parole di apprezzamento anche per la mostra, allestita fino alle 18.00 al Chiosco della Musica, dove sono esposti i lavori dei ragazzi assistiti dall’Anffas di Villa Gimelli. Presente l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), col presidente Aldo Piccardo, cui va il merito per lo sforzo organizzativo e l’amicizia dimostrata a sostegno dell’inclusione e della sensibilizzazione contro l’indifferenza e l’emarginazione delle persone con disabilità. Presenti anche membri dell’amministrazione comunale: il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, i consiglieri Salvatore Alongi, consulente della Regione per ciò che concerne la sanità, Pier Giorgio Brigati.

Mentore Campodonico ha ricordato il calore umano, la solidarietà e l’altruismo di quanti dedicacano il loro tempo a migliorare le consizioni dell’Anfass e dei suoi ospiti che, grazie a ciò, ottengono significativi miglioramenti.

