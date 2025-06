Rixi: “Gazebo Lega su ddl Sicurezza hanno confermato radicamente su territorio e interesse cittadini per il tema”

“La Lega ha organizzato decine di gazebo anche in Liguria per illustrare i contenuti del ddl Sicurezza, recentemente diventato legge. Tra i temi più discussi: sgomberi rapidi, pene più severe per aggressioni a forze dell’ordine e anziani, e lotta ai borseggi recidivi. L’iniziativa ha confermato il radicamento della Lega sul territorio e l’interesse dei cittadini per i temi della sicurezza”. Lo dichiara in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

