‘Santa’: festa di Sant’Erasmo, presente il cardinale Bagnasco

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Sabato, giornata clou delle quattro dedicate alle liturgie in onore di Sant’Erasmo.

Come sempre, dopo i Vespri, celebrati da dom Francesco Pepe, il sabato è stato il momento dell’uscita della statua, imbarcata su un peschereccio, accompagnata dalle Autorità, civili e militari presenti e condotta al largo del porto. Qui, come sempre, la benedizione di una corona di alloro, poi lanciata in mare, in memoria di coloro che qui hanno lasciato la loro vita e quale auspicio per chi ancora vive per questo spesso difficile ambiente.

