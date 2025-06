Solstizio a Quaratica, bikers sui sentieri e il grando falò di San Giovanni a Val di Pino. Figoli: “L’estate inizia nel segno dell’impegno sociale delle nostre comunità”

La comunità allargata di Riccò del Golfo della Spezia sta vivendo giorni intensi. Da Quaratica a Serenella, per passar dal Podere Ferrari e fino a Valgraveglia, senza dimenticare Polverara, fioccano le iniziative di questo inizio d’estate. Particolarmente contento il sindaco Loris Figoli inorgoglito di quel sistema paese che resiste ai social e rilancia in socialità. “Voglio evidenziare il valore aggiunto che lo spirito di collettività continua a sostenere la realtà locale che ci caratterizza. Ieri, sabato 21 giugno, l’estate è accolta da “il cammino del solstizio” secondo una tradizione circa ventennale, con l’intera comunità paesana di Quaratica che accoglie corrobora e festeggia centinaia di visitatori. Oggi centinaia di bikers vivacizzano sentieri e centri storici per una domenica di sport e gastronomia, che trova la propria centralità all’antico Podere Ferrari”.

Ma non finisce qui perché lunedì sera, nel rispetto di usanze che affondano nelle notti della storia, il falò di San Giovanni si terrà ai piedi della Parrocchiale di Valdipino, immerso nella cornice delle ortensie di Serenella, un insediamento che risale al VI secolo. “Da sindaco, senza sospetti elettorali, in virtù della lunghezza del mio mandato, sento il dovere di ringraziare ciascun concittadino, quanto vedo fare dalla comunità è sempre rimarchevole, ben conscio che l’Ente – ancorché con tanto impegno da parte di dipendenti e amministratori- resti all’inseguimento dei propri doveri e dei propri obiettivi.

