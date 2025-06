Suq Festival, il bilancio della 27°edizion: 70 mila visitatori, quattro spettacoli in sold out e pubblico in crescita

Genova. Sul tappeto volante del 27° SUQ Festival sono salite circa 70.000 persone in 11 giorni, dal 12 al 22 giugno 2025. Sono state 11 le rappresentazioni teatrali a Genova, con quattro sold out per “Stai zitta!”, le prime nazionali de “Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato”, “Nel nome una storia. Di adozioni felici, segreti, speranze”, la nuova produzione di Suq Festival e Teatro, e l’anteprima di “Mi chiamo Omar” Per un totale di 1.700 biglietti venduti. Da ricordare l’ultimo appuntamento il 27 giugno al Museo Preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia con “Ogni luogo è un dove” dell’antropologo Marco Aime, che lo interpreta insieme alla cantante Eleni Molos e al chitarrista Massimo Germini.

Molti i momenti da custodire nella memoria di questa edizione, una festa di pace salutata dalla sindaca di Genova Silvia Salis appena insediata e dall’Arcivescovo di Genova Marco Tasca. Sotto il tendone di Piazza delle Feste al Porto Antico, si sono immersi nella particolare atmosfera del Suq, dove si mescolano i destini in movimento, questo il tema dell’anno, dei molti popoli che lo animano. Ma il festival che qui ha il suo cuore, con il bazar degli artigiani e le dieci cucine del mondo distribuite nella scenografia di Luca Antonucci, si è svolto anche sull’Isola delle Chiatte circondata dal mare, al Teatro della Tosse e nella Chiesa di San Pietro in Banchi, prima di partire per Ventimiglia. In un turbinio di colori e sapori e incontri che da sempre sfidano la realtà più drammatica con un’ipotesi di convivenza che qui ogni anno rinnova il suo equilibrio.

