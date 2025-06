Tpl Lerici, sindacati a Paoletti: “Non accettiamo né silenzi né derisioni rispetto a problematiche oggettive, reali, documentabili”

Le segreterie territoriali di Cgil, Uil, Ugl e Cobas apprendono “con stupore” le dichiarazioni del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, rilasciate in risposta alla nota stampa di ieri. “Il sindaco definisce “paradossale” l’intervento sindacale e ci accusa di non conoscere le nostre funzioni – si legge nella nota congiunta -. Tali parole, oltre ad essere gravemente offensive nei confronti del ruolo costituzionalmente riconosciuto alle organizzazioni sindacali, evidenziano un atteggiamento difensivo e svalutativo che non contribuisce a risolvere i problemi segnalati, ma anzi tenta di spostare l’attenzione dai fatti concreti”. I sindacati chiariscono una serie di cose a cominciare dalla genesi dell’incontro tenuto a Palazzo civico che “è stato convocato ufficialmente dal Comando di Polizia Municipale, su autorizzazione del sindaco stesso, come da lui stesso ammesso. È dunque inaccettabile che si parli oggi di “scavalcamento dell’azienda” o di “cortocircuiti istituzionali”.

Nel merito dell’azione delle parti sociali, la nota asserisce poi che i “rappresentanti sindacali si sono limitati a segnalare gravi criticità che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza degli autisti, degli utenti e della cittadinanza. Questi problemi riguardano l’uso e la gestione del suolo pubblico, ovvero materie di competenza esclusiva del Comune”. E ancora: “Affermare che il sindacato debba relazionarsi “solo con l’azienda” denota una visione miope delle relazioni sindacali, oltre che una errata interpretazione della normativa vigente, che prevede la possibilità di confronto con tutti i soggetti coinvolti, incluso il committente del servizio, quando sono in gioco condizioni di sicurezza e organizzazione del lavoro”. Quarto punto il tema della sicurezza che, secondo i sindacati, “è responsabilità condivisa, e non può essere oggetto di rimpallo tra enti e aziende. Di fronte a situazioni di pericolo, gli autisti sono tenuti per legge a valutare se effettuare o meno la fermata, come da Codice della Strada e disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

