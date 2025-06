Tra cantine, natura e cultura: al lavoro per la “Strada del vino Colli di Luni”

La Val di Magra, territorio di riferimento della Dod Colli di Luni, ricadente in area Gal della Provincia della Spezia, presenta il gruppo di cooperazione che si è costituito per realizzare un vero e proprio itinerario di prodotto, la “Strada del vino Colli di Luni”, con i suoi percorsi di eccellenza tra produttori di vino, visite guidate in cantina e degustazioni. Aderiscono al progetto le amministrazioni di Luni, capofila del gruppo di cooperazione, Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

In rappresentanza del territorio partecipano:

– CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

– l CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI D.O.P. E I.G.P. COLLI DI LUNI, CINQUE TERRE, COLLINE DI LEVANO

E LIGURIA DI LEVANTE.

– C.I.A. LIGURIA DI LEVANTE

– FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI LA SPEZIA

– TERRA VIVA LIGURIA.

Al momento, fanno parte del gruppo di cooperazione le seguenti aziende:

– AZIENDA AGRICOLA PIAN DELLA CHIESA

– AZIENDA AGRICOLA GUELFI

– IL CHIOSO DEI CONTI PICEDI BENEDETTI

– AZIENDA AGRICOLA SPAGNOLI

– SOC. AGRICOLA ARRIGONI

– AZIENDA AGRICOLA TERRE DI SOLEGNANA

– COOPERATIVA I CASTELLI

– AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI

– AZIENDA AGRICOLA OTTAVIANO LAMBRUSCHI

– AZIENDA AGRICOLA LA COLOMBIERA

– CANTINE LUNAE BOSONI S.R.L.

– LA BAIA DEL SOLE – AZIENDA AGRICOLA FEDERICI

– LA CARRECCIA

– LA PIETRA DEL FOCOLARE

– LA SARTICOLA

– TERRA DELLA LUNA

– CANTINA DELL’ARA

– LUCCHI E GUASTALLI

– ZANGANI

– CANTINA DEL NONNO PESCETTO

– IL MONTICELLO

– AZIENDA AGRICOLA EDOARDO PRIMO

– ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA

