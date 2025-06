A Loano e in Marina torna “CUBO LIVE”, la rassegna musicale itinerante del museo d’impresa del Gruppo Unipol

Loano. Torna nel cuore della riviera ligure ad animare l’estate di Loano, “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol, realizzata in collaborazione con Marina di Loano e patrocinata dal Comune di Loano. Quattro gli appuntamenti – 1, 2, 4 e 5 luglio – che riempiranno lo Yacht Club Marina e Piazza Italia di note, voci e sonorità in grado di abbracciare i gusti più classici e quelli più contemporanei: dal tributo di Stefano Di Battista ai grandi film di Ennio Morricone alla giovane voce di Emma Nolde, passando per quella celebre e inconfondibile di Eugenio Finardi.

Dopo il successo dello scorso anno, torna inoltre il concerto all’alba: a risuonare sul lungomare saranno le musiche ancestrali eseguite da Antonello Salis, Daniele Di Bonaventura e Alessandro D’Alessandro.

