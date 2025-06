Calipso la ninfelina di San Venerio è pronta a farvi innamorare

Volete provare la gioia di naufragare sull’isola di Calipso? Non la ninfa dell’Odissea, ma la ninfelina del canile municipale della Spezia. “Calipso è una gatta adulta arrivata da noi molto spaventata, ma comunque docile e tranquilla – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di San Venerio -. Ora si sente più a suo agio, nonostante ciò tende spesso a isolarsi dagli altri gatti. Non è aggressiva con loro, semplicemente interagisce poco e preferisce starsene in una cuccia tutta sua da sola. Ma con un po’ di pazienza e comprensione siamo sicuri che riuscirà ad aprirsi molto di più e a lasciarsi completamente andare”.

E con gli umani, come va? “Anche con le persone è molto buona e apprezza molto le coccole, anche se solitamente è troppo ‘timida’ per chiederle lei in primis – dicono ancora dall’associazione -. Calipso è quindi una gatta davvero buona che ha solo bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi e siamo fiduciosi nel fatto che ci sia qualcuno tra voi che si innamorerà di questa dolcezza e della sua timidezza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com