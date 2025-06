Canile, inaugurati nuovi gattile, sgambo e parcheggio. In futuro box per accoglienza temporanea e piscina

Nuovi spazi e strutture inaugurati stamani nel canile municipale della Spezia. Il taglio del nastro ha riguardato un gattile dedicato ai gatti affetti da Felv, un parcheggio, una ulteriore area di sgambamento per i cani, pannelli solari per la riduzione dei costi energetici e uno spazio destinato agli incontri pre-adozione. L’intervento, realizzato dall’amministrazione comunale, ha interessato un’area di circa 3.920 metri quadrati nella parte più alta del canile, gestito dall’associazione L’Impronta.

“Al momento del nostro insediamento questa struttura si presentava trascurata e in condizioni critiche. Oggi, grazie al percorso di rinnovamento e agli investimenti messi in campo da questa amministrazione, il canile municipale della Spezia è diventato una realtà all’avanguardia, dotata di numerosi servizi per cani e gatti, pensati per farli sentire il più possibile a casa, in attesa di essere accolti da una famiglia. Il nostro lavoro ha attirato l’attenzione di televisioni e media nazionali, che indicano il nostro canile come un esempio da seguire. Oggi inauguriamo ulteriori infrastrutture a servizio non solo dei nostri ospiti, ma dell’intera comunità. La civiltà di una comunità si misura anche dal modo in cui tratta gli animali, e noi possiamo dire con orgoglio di avere una struttura modello”, dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini, salito stamani alla struttura di San Venerio insieme agli assessori Pietro Antonio Cimino, Lavori pubblici, e Lorenzo Brogi, Tutela degli animali. “Grazie all’Impronta e a tutte le persone che aiutano l’associazione. Auspichiamo che questa sensibilità si diffonda sempre di più, soprattutto nelle nuove generazioni, che vivono un mondo magari più virtuale, e quindi è più difficile capire la sofferenza non solo delle persone ma anche degli animali. Noi ci siamo per le persone, ci siamo per gli animali, ci siamo per chi deve affrontare problemi, e sono oroglioso del lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, non era scontato. Tante volte ci prendono per pazzi, invece penso sia proprio una questione di civiltà, un atto dovuto”, ha detto stamani sempre il primo cittadino, che ha inoltre annunciato che, oltre a quelli già convenzionati (quella di Riccò la più recente adesione), “tanti altri Comuni ci hanno chiesto di fare la convenzione e portare qua i loro animali”, spiegando inoltre che per il futuro sono in programma alcuni altri interventi. “Questo nuovo prefabbricato – ha detto in merito l’assessore Cimino – sarà presto seguito da altri box”, questi destinati ad accoglienza temporanea per animali di persone momentaneamente non in condizioni di tenerli, ad esempio per ragioni mediche (“un tema emerso durante il Covid”, ha osservato Peracchini). Da Cimino anche la sottolineatura “dell’impegno che l’amministrazione ha voluto mettere in questi anni per il benessere animale”; e, tornano ai lavori futuri, ha detto che sarà realizzata una piscina nella parte bassa del canile. “Tra quanto realizzato e gli interventi che verranno, possiamo parlare di una struttura che, se non è da primato a livello nazionale, però ci siamo quasi… aree così non se ne trovano”, ha aggiunto.

