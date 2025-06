Castiglione: sedicenne prigioniero nell’Ape ribaltata

Poco prima delle 11.00 un sedicenne è rimasto incastrato all’interno dell’”Ape” che si era ribaltata. E’ accaduto in via Antonio Canzio a Castiglione Chiavarese Sono arrivati l’ambulanza con l’infermiere, la Croce rossa di riva Trigoso, i vigili del fuoco di Chiavari. Il ragazzo, in un primo tempo classificato in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato traferito al pronto soccorso di Lavagna. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, i motivi e accertato le responsabilità.

Tra i numerosi incidenti avvenuti oggi, fortunatamente senza gravi conseguenze, segnaliamo quello in via Vincenzo Fascie a Sestri Levante alle 11.45 circa. Ferito un motociclista di 49 anni. Intervento del medico del 118, della Croce Verde di Lavagna e della polizia municipale. Il ferito, in codice giallo, è stato trasportato al “pronto” dell’ospedale di Lavagna.

