Chiavari, in partenza nuovi interventi di asfaltatura: lavori in orario notturno

Genova. Da mercoledì 25 giugno, a Chiavari, partiranno nuovi interventi di asfaltatura in orario notturno. Dalle ore 20 alle ore 4, saranno interessati dalle operazioni un tratto e la rotonda di viale Marconi. A seguire, giovedì 26 e venerdì 27 giugno sempre dalle 20 alle 4 del mattino, i lavori si sposteranno nel sottopasso di Viale Tito Groppo e in alcuni tratti di via Aurelia, tra corso De Michiel e corso Italia.

“Abbiamo investito circa 450 mila euro nella manutenzione delle strade cittadine – dichiara l’assessore alla manutenzione, Paolo Garibaldi – Diverse aree della città sono state interessate da interventi di rifacimento del manto stradale, con l’obiettivo di rendere Chiavari più sicura e vivibile”.

