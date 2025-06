Crociere, pronto ad andare a gara il progetto di bonifica dei fondali tra Molo Italia e Molo Garibaldi

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo per la bonifica dei fondali del Molo Italia, nello specchio acqueo antistante il Molo Garibaldi, l’Autorità di sistema portuale ha proceduto alla stipula di una polizza fideiussoria di 14,6 milioni di euro, pari al 20 per cento degli oltre 73 milioni che saranno necessari per il completamento della bonifica dei fondali dell’intera zona.

L’intervento più immediato, per il quale si stima una durata di circa un anno e che è stato fortemente richiesto dalle compagnie di navigazione per consentire l’ingresso, la manovra e l’uscita delle navi all’ormeggio del Garibaldi in contemporanea alla costruzione del nuovo molo crociere, è stato affidato a Technital S.p.A., uno dei principali studi italiani di ingegneria del settore, e rappresenta un tassello chiave visto che recenti verifiche avevano evidenziato la presenza di aree a basso fondale che potrebbero ostacolare l’accessibilità delle navi.

Il progetto, che prevede l’asportazione di 35mila metri quadrati di sedime su un’area di circa 20 mila metri quadrati in zona prospicente il canale di accesso al primo bacino portuale, è stato validato e integrato con le risultanze della bonifica bellica subacquea, già effettuata nei mesi scorsi, ed era già stato comunicato nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027, con un primo stanziamento di 7 milioni di euro già deliberato che concorreranno alla spesa totale di 16,2 milioni di euro.

Il progetto complessivo di bonifica include invece l’asportazione di 246mila metri cubi di sedimenti marini. Parallelamente, l’Autorità di sistema portuale ha avviato l’elettrificazione delle banchine, con la prima cabina di trasformazione installata alla base del Molo Garibaldi, per permettere l’alimentazione elettrica alle navi durante la sosta e ridurre così le emissioni in porto. Una soluzione la cui sperimentazione era stata preannunciata proprio per l’estate 2025.

