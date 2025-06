Danni alluvionali 2024, dalla Regione altri 1,5mln di euro per le imprese

Regione Liguria mette in campo un nuovo fondo da 1,5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese dei Comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024. La misura integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro, permettendo alle attività economiche che hanno presentato il modello AE di segnalazione danni alla Camera di Commercio di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro per l’acquisto o la riparazione di macchinari, attrezzature, impianti produttivi e opere edili danneggiati.

Restano escluse dal bando le imprese ubicate nei 21 Comuni dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese, già destinatarie a inizio anno di un intervento regionale dedicato.

