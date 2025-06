“Finché c’è colore c’è allegria”, Michele Camusso espone a Sarzana

Sabato 28 giugno dalle ore 18 il pittore Michele Camusso inaugurerà con un brindisi la sua personale presso Metafora Gallery, in Via Mascardi n.45 a Sarzana. “La passione di Michele Camusso per la creatività è prematura quando produce dipinti usando le chiavi della macchina da scrivere di suo padre o quando progetta la casa dei sogni che vuole costruire all’età di quattro anni.

Il suo percorso scolastico sarà però orientato verso studi scientifici (verso i quali mostra comunque interesse) e si concluderà con “seriosa” facoltà di ingegneria. Nel 1997 inizia a dipingere, e subito sente il bisogno di “graffiare” la tela: dopo aver colorato utilizza un pennello molto vecchio senza elasticità per creare delle onde sul colore. Successivamente studia una tecnica per rendere queste onde importanti (in rilievo). Ogni campitura (definendo così i “tasselli”/zone delimitate dal contorno nero) è monocromatica e priva di sfumature. Il gioco di luce deriva dall’intensità e dalle direzione in cui le onde (tutte diversamente indirizzate) vengono colpite. Quindi uno stesso quadro posto in un ambiente subisce mutazioni continue nell’arco della stessa giornata.

La tecnica è definita mista: vi è un primo lavoro di creazione della plasticità del dipinto attraverso l’utilizzo di un misto di prodotti che ha affinato in base al supporto (legno o tela), a seguire avviene la colorazione con acrilici, infine l’intera superficie viene trattata con un prodotto finalizzato a renderla estremamente lucida per ottimizzare il gioco delle luci e per “riattivare” le tonalità.

Dalla sua passione per l’architettura nasce la capacità singolare di vedere i volumi degli edifici come se essi fossero semplicemente parallelepipedi proiettati in un mondo digitale privo di regole gravitazionali o logistiche. Dal suo amore per le forme curvilinee, per i giochi di luce, per gli arredi e per le piante nasce la necessità di poter quasi modellare con le sue mani il mondo che riporta sui suoi supporti (tela, carta e legno). Tutto quanto ha avidamente immagazzinato nei suoi anni di vita si riversa sulle tele portando all’esterno e condivisibile con gli altri quel mondo colorato e meraviglioso che i suoi occhi filtrati dalla fantasia proiettavano sul grande schermo della sua mente”.

