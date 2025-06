L’assessora Beghin: “Sto analizzando la galleria commerciale del Waterfront. Turismo e commercio vanno di pari passo”

Genova. “Il tema Waterfront è ancora tutto da dipanare e analizzare, anche se siamo già in una fase molto avanzata”. Tiziana Beghin, neo assessora a Commercio e Turismo (e non solo, ma ne parleremo più avanti), ha le idee piuttosto chiare. Ha infatti individuato i fascicoli cui dedicare maggiore attenzione e quelli che ancora necessitano di dati, e la galleria commerciale che sorgerà all’interno del Waterfront di Levante è uno dei primi.

“Sto cercando di mettere un’attenzione particolare al tema. Voglio analizzarlo da tutti i punti di vista, perché comprendo perfettamente le proteste dei commercianti che ritengono che la galleria commerciale possa danneggiare il commercio di prossimità e del centro. Però siamo in una fase talmente avanzata che è difficile. Ci sono strumenti che sto analizzando per capire se in qualche modo siamo ancora in tempo per raddrizzare il tiro“.

» leggi tutto su www.genova24.it