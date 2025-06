Le bimbe del Lunezia vincono il titolo regionale di minivolley

Uno squillo di riscossa, seppur anagraficamente un po’ da lontano, dal Lunezia Volley. Le bimbe annata 2016 del “vivaio” sarzanese s’aggiudicano difatti a Genova il titolo regionale ligure con formazione rigorosamente tutta femminile, come la tradizione biancoblu impone, di Minivolley…o categoria S3 di primo livello come ufficialmente si chiama.

“Dopo aver sfiorato l’impresa un paio di volte – spiega l’allenatrice Catia Caleo – questa volta con una squadra lievemente più esperta ce l’abbiamo fatta. Penso sia una bellissima soddisfazione per tutti a cominciare proprio dalle bambine, nonché un magnifico segnale che da noi l’ambiente è vivo e attivo, eccome”. A proposito la Prima squadra “lunense” pare seriamente candidata al ripescaggio, dopo l’ultimo posto a cui ha chiuso il Girone di Levante della 1.a Divisione ligure femminile, proprio in virtù del fatto che lungo l’intera stagione sportiva ha schierato una formazione interamente Under 16.

