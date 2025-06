Ocean Viking a Savona, la Lega: “Migranti arrivati da zone dove non ci risulta esserci guerre”

Savona. La segreteria della Lega di Savona, attraverso una nota, ha voluto precisare “la sua posizione rispetto l’accoglienza per i migranti avvenuta ieri (22 giugno) al porto di Savona da esponenti politici della sinistra con bandiere della pace e messaggi di benvenuto”.

“Data per scontata la procedura messa in atto a livello istituzionale, nonostante le accuse di razzismo alle forze politiche di questo governo da parte delle opposizioni, – hanno spiegato dalla Lega savonese, – resta l’impressione di una non realistica considerazione del fatto che la Ocean Viking, notoriamente operante nelle acque libiche, fa il ‘salvataggio’ di migranti del Bangladesh e addirittura del Nepal, dove non ci risulta esserci guerre”.

