Pd Lerici: “Viabilità, amministrazione controlli celermente tutti i punti critici e condivida soluzioni con residenti e autisti bus”

“Siamo sempre più preoccupati per il grave disagio che la disorganizzazione dell’amministrazione comunale di Lerici crea a residenti, ospiti e autisti del trasporto pubblico locale. Avevamo sollevato il problema alcuni giorni fa sperando che fosse affrontato in modo risolutivo, ma così non è stato”. Si apre così una nota diffusa dal circolo del Partito democratico del comune di Lerici.

“In questa situazione grave in cui gli autisti minacciano di non effettuare le soste ritenute “pericolose”, gli utenti subiscono il caos – proseguono dal circolo Pd lericino -: corse sature e talvolta bloccate dalle soste selvagge di automezzi e motocicli, sindaco e vicesindaco che non hanno nemmeno una sola soluzione, evidentemente non si parlano, non sanno che cosa fare. Di certo non potranno pensare di risolvere la questione con l’assunzione di soli tre 3 (leggasi tre) vigili stagionali… ‘Quelli di prima’, malgrado il cosiddetto patto di stabilità vigente, di vigili stagionali ne assumevano ben 12 e non erano troppi… certo è che a giugno non c’erano queste situazioni di pericolo e grave disagio!!!”

