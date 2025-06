Riaperta la galleria “Madonna della Guardia”, che collega l’alta Val di Vara e il Tigullio

“È una giornata molto bella: la riapertura definitiva di questa galleria rappresenta il raggiungimento di un traguardo fondamentale per il Tigullio e il levante spezzino, con un investimento molto significativo di quasi 30 milioni di euro da parte di Anas. La chiave per arrivare qui è stato il dialogo costante con il territorio: in questi anni abbiamo condiviso ogni fase di avanzamento dei lavori, a partire dall’avvio ad ottobre del 2023 e valutando anche, in alcuni periodi, l’opportunità di dilatare parzialmente i tempi del cantiere per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e turisti”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, intervenuti insieme al viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, ai sindaci di Castiglione Chiavarese Giovanni Collorado e Maissana Egidio Banti, altri rappresentanti istituzionali del territorio e i tecnici di Anas e alla riapertura definitiva della galleria ‘Madonna della Guardia’ lungo la SS523 ‘Del colle di Centro Croci’. Il tunnel è stato oggetto di un complesso intervento di adeguamento impiantistico e strutturale con un investimento di circa 30 milioni di euro.

