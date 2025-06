Rigenerazione urbana a Busalla, inaugurato il percorso dell’ex chiusa e riqualificata l’area di piana Nardin

Busalla. È stato inaugurato oggi, dall’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dal sindaco Loris Maieron, l’importante lavoro di riqualificazione del percorso dell’ex Chiusa di Busalla e della collegata area di piana Nardin.

L’intervento, costato 250mila euro interamente finanziati dalla Regione Liguria, ha visto il recupero funzionale dell’antico tracciato della Chiusa che seguiva il canale storico al servizio di Busalla portando acqua ai mulini e alimentando a vapore i treni della Torino-Genova. Il percorso è stato messo in sicurezza, sono stati installati nuova illuminazione pubblica e arredo oltre al recupero e alla valorizzazione della suddetta area di piana Nardin, rimasta per lungo tempo abbandonata, che offrirà a tutti la possibilità di fare fitness o un pic-nic all’aperto con tavoli e zona barbecue.

“Parliamo di un luogo unico, diventato nel tempo un percorso naturalistico apprezzato dagli abitanti di Busalla, ma anche da tanti visitatori – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola-. In sinergia con il Comune abbiamo portato avanti questo importante lavoro di recupero che, di fatto, restituisce un tracciato nettamente migliorato e un’area strategica come quella di piana Nardin alla cittadinanza. Dal 2021 a oggi abbiamo investito, nella sola valle Scrivia, circa un milione di euro in cinque interventi di questo genere mirati alla riqualificazione dell’esistente, senza nuovo consumo di suolo”.

