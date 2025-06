Sampdoria, l’esultanza doriana di Attilio Lombardo: “Tifosi, senza di voi non sarebbe stato possibile”

Genova. L’esultanza che più è entrata nel cuore dei tifosi è stata sicuramente quella di Attilio Lombardo. Come la sua immagine mentre indica il cielo per ricordare Gianluca Vialli all’esordio con il Cittadella, quella con la maglia blucerchiata all’Arechi post playout vinto ha scaldato i cuori degli appassionati in una stagione nella trovare positività lato sportivo risulta davvero molto difficile. Lui, Evani, Invernizzi dal settore ospiti a ringraziare e festeggiare con i 1500 presenti.

Perché Lombardo, insieme allo staff tecnico delle “vecchie glorie” guidato da Evani, ha contribuito a riportare quell’attaccamento alla maglia che spesso mancava. Un idolo per la piazza come lui per il suo passato da giocatore, da sempre un legame importante con la tifoseria, non poteva sbagliare nell’intento di insegnare i valori di un club che conosce come le sue tasche.

