Santa Margherita Ligure. Incidente sul lavoro questa mattina sulle alture di Santa Margherita Ligure: due muratori impegnati in lavori di edilizia acrobatica sono caduti per più di tre metri. Secondo quanto riferito, sarebbero stati travolti dalla caduta di una ringhiera nel cantiere di un’abitazione. Uno di loro è in gravi condizioni.

È successo intorno alle 10 del mattino in via Partigiano Berto Solimano, sulla strada per Nozarego.

