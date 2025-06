Una serata in memoria del professor Enrico Calzolari nel luogo più amato

Una breve passeggiata, percorrendo i sentieri del Parco, permetterà di entrare gradualmente nell’atmosfera unica del luogo. Guidati dallo spirito e dall’intuizione del professor Enrico Calzolari e accompagnati dal racconto di suo figlio Andrea, domenica 29 giugno a partire dalle 18 (ritrovo a Monti Branzi) sarà ripercorso il “mistero dei Monti di San Lorenzo”, per osservare il fenomeno della Farfalla Dorata. Dal 20 al 28 giugno, Andrea sarà sul sito ad accogliervi, disponibile per chi fosse interessato. Iniziativa gratuita, ma a numero chiuso. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3271273871 (CEAS) o alla mail cea@parcomagra.it.