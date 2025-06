Venerdì a Roverano il Giubileo del clero

La giornata della santificazione del clero, che si tiene ogni anno in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, ricorre quest’anno venerdì prossimo, 27 giugno. Essendo in corso l’anno giubilare 2025, gli eventi saranno organizzati in modo da celebrare anche nella diocesi spezzina il Giubileo del clero, che a livello mondiale si terrà a Roma sempre questa settimana, da mercoledì a venerdì, insieme al Giubileo dei vescovi. A questa celebrazione, in piazza San Pietro, parteciperà mercoledì anche il vescovo Luigi Ernesto Palletti. Tornando alla diocesi, venerdì prossimo sacerdoti e diaconi si troveranno alle 9.45, insieme al vescovo, nella località Termine di Roverano, in Val di Vara, da dove saliranno a piedi, in pellegrinaggio, sino al santuario mariano di Nostra Signora di Roverano. Alle 11, nel santuario, terrà la meditazione il vescovo Siluan Șpan, pastore della diocesi ortodossa romena d’Italia. Seguiranno la recita dell’ora sesta e il pranzo fraterno. Tutto il clero diocesano è invitato a partecipare.

