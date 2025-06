A Genova parte il corso per marmisti organizzato dalla Socrem, 10 iscritti tra cui tre ragazze

Genova. È appena iniziato e continuerà fino al primo ottobre 2025 il corso per marmisti, organizzato con finanziamenti regionali da So.Crem con l’adesione di alcune imprese che operano al cimitero monumentale di Staglieno.

Le lezioni saranno in totale una trentina e verteranno non solo sulla parte artigianale, ma anche su comunicazione, riconoscimento dei materiali, progettazione di elementi decorativi, montaggio e restauro. Non mancheranno naturalmente sopralluoghi e attività di ricerca nell’area cimiteriale di Staglieno.

» leggi tutto su www.genova24.it