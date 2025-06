Albenga. Dal 1° all’8 luglio, il centro storico di Albenga si trasforma in un grande salotto culturale a cielo aperto grazie ad “Albenga d’Autore”, la rassegna che porta in piazza libri, idee, musica, riflessioni e creatività per un pubblico di tutte le età.

L’edizione 2025 si articolerà tra piazza dei Leoni, piazza IV Novembre e piazza San Michele, regalando otto giornate dense di appuntamenti, con autori di rilievo nazionale, interviste esclusive, spettacoli e incontri letterari.

» leggi tutto su www.ivg.it