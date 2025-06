Albisola, 250euro per la riqualificazione del centro storico di Luceto

Albisola Superiore. Nella seduta della Giunta Regionale di Giovedì 12 Giugno sono stati approvati gli stanziamenti nell’ambito del Fondo Strategico Regionale della Rigenerazione urbana e un altro progetto presentato dal Comune di Albisola Superiore è stato finanziato. Oltre al finanziamento di 946.000 € per la riqualificazione di Via della Rovere attraverso il Fondo Strategico Regionale, con i fondi della Rigenerazione Urbana viene assegnato ad Albisola Superiore un finanziamento di 250.000 € per il restyling del centro storico di Luceto, con una nuova pavimentazione della piazza e del vico del Carmine e il rifacimento dei sottoservizi. Il Comune comparteciperà con un cofinanziamento di 25.000 €.

“Siamo felici di ricevere questa duplice bella notizia – commenta il sindaco, Maurizio Garbarini -. Con questi due finanziamenti regionali possiamo finalizzare due punti del nostro programma elettorale a cui tenevamo molto: la riqualificazione di due dei nostri centri storici. In questo modo, oltre alla rigenerazione e alla messa in sicurezza delle aree, aumenterà la loro appetibilità, potremo immaginare a strategie di rilancio e attrattività per nuovi residenti e attività economiche. Luceto è una delle nostre due frazioni che si è connotata, nel tempo, come polo sportivo e quartiere residenziale”.

